"Почта Mail.ru" запустила домен для переноса писем с зарубежных почтовых ящиков

При переходе на xmail.ru сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сервис "Почта Mail.ru", входящий в холдинг VK, запустил новый домен xmail.ru для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"Почта Mail.ru" запустила новый домен для почтовых ящиков - xmail.ru. Регистрация будет доступна пользователям сторонних сервисов, начиная с 7 августа. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты", - сообщили в пресс-службе.

Новый адрес электронной почты будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru, пояснили в пресс-службе. После этого пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта. Для создания почты и переноса писем нужно заполнить форму регистрации.

Почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса, подчеркнули в пресс-службе. Для создания новой почты без переноса будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или internet.ru, запущенный в 2020 году.

В конце июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. Меры вступят в силу с 1 декабря 2023 года.