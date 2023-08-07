Red Wings запустит рейсы из Калининграда в Москву с 9 августа

Время в пути составит 2 часа 50 минут

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Российская авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Калининграда в Москву (Жуковский) с 9 августа. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале калининградского аэропорта.

"Рейсы Калининград-Москва начнут выполняться с 9 августа на современных комфортабельных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Время в пути составит 2 часа 50 минут", - говорится в сообщении.

Авиакомпания планирует выполнение рейсов по средам, субботам и воскресеньям. Пока они планируются до сентября. С учетом полетов Red Wings количество авиарейсов из Калининграда в Москву увеличится до 30 - 33 в день, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. По итогам 2022 года пассажиропоток Храброво составил 3,74 млн человек. Основной поток гостей региона прибывает в область через него.