7 августа, 10:38

Bloomberg: еврозону ждет "мучительная расплата" за проводимую экономическую политику

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

По данным агентства, политика финансового руководства Евросоюза, направленная на борьбу с инфляцией, возникшей из-за энергокризиса, приводит к возникновению "комбинации более высоких процентных ставок и сокращения госрасходов"

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Еврозону ожидает "мучительная расплата" за одновременное ужесточение кредитно-денежной и налоговой бюджетной политики сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Оно указывает со ссылкой на результаты собственного анализа, что политика финансовых властей Евросоюза, направленная на борьбу с инфляцией, возникшей из-за энергокризиса, приводит к возникновению "комбинации более высоких процентных ставок и сокращения госрасходов". Она, в свою очередь, "угрожает сдерживанием экономического роста и повышает риски наступления крайне неприятной рецессии". Сочетание этих факторов "рискует загнать в тиски" валютный союз.

Как пишет агентство, "отложенная боль" от повышения стоимости кредитования "уже началась", усилится в 2024 году и нанесет удар по экономике в размере 3,8% от валового внутреннего продукта еврозоны. Сокращение объемов господдержки может "усилить этот эффект до 5%". Негативные последствия могут "превзойти отрицательные эффекты, наблюдавшиеся во время прошлого мирового финансового кризиса" и "посоревноваться [по объему ущерба] с долговым кризисом 10-летней давности".

27 июля совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 б.п. Базовая процентная ставка увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,5%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих банка также не исключила, что регулятор ЕС в сентябре может еще раз поднять ставку. Кроме того, как отмечает Bloomberg, в январе 2024 года истекает срок приостановки действия лимитов на размеры госдолга и бюджетного дефицита стран - участниц ЕС, установленный в 2020 году в целях борьбы с энергокризисом, что ограничит возможности правительств проводить мягкую налогово-бюджетную политику. 

© Информационное агентство ТАСС
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