Японский консорциум JIP 8 августа начнет выкуп акций Toshiba на $14 млрд

По словам местных аналитиков, это позволит разорвать связи с зарубежными акционерами, которые стремятся получить краткосрочную прибыль и используют свою долю в компании для оказания давления на ее руководство, а также перестроить бизнес на основе стабильной базы акционеров

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Японский консорциум во главе с фондом Japan Industrial Partners 8 августа начнет выкуп акций компании Toshiba на 2 трлн иен (около $14 млрд). Об этом сообщила сама компания.

В последние годы Toshiba переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 года из-за банкротства американского подразделения.

По словам местных аналитиков, выкуп акций японским консорциумом позволит разорвать связи с зарубежными акционерами, которые стремятся получить краткосрочную прибыль и используют свою долю в компании для оказания давления на ее руководство, а также перестроить бизнес на основе стабильной базы акционеров. Такие иностранные инвесторы вложились в Toshiba в 2017 после того, как корпорация понесла убытки от банкротства ее дочерней компании Westinghouse Electric.

По оценкам ведущей деловой газеты Nikkei, консорциум во главе с JIP планирует приобрести две трети акций.