В Ростехе заявили, что доля гражданской продукции в производстве корпорации достигла 44,5%

В 2022 году эта доля составляла 45,5%, отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в производстве госкорпорации "Ростех" составляет 44,5%. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас сегодня 44,5% - это доля гражданской продукции в целом по корпорации", - сказал Чемезов.

В 2022 году эта доля составляла 45,5%. Как пояснил глава корпорации, падение в этом году обусловлено ростом гособоронзаказа.

При этом в абсолютных числах, наоборот, наблюдается небольшое увеличение доли гражданской продукции. Если в 2021 году она составила 939 миллиардов рублей, то в 2022 году - 942 миллиарда.

"Чуть-чуть выросли, но в относительных, конечно, по отношению к общему объему гособоронзаказа и общего заказа, конечно, мы тут уменьшились", - заключил Чемезов.

В настоящее время "Ростехом" выпускаются тысячи наименований различной продукции, как военной, так и гражданской.