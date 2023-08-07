Иран выразил готовность к переговорам с Кувейтом по спорному месторождению газа

Речь идет о месторождении Эд-Дурра

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ирана готовы решить проблему со спорным газовым месторождением Эд-Дурра (иранское название - Араш) в Персидском заливе путем переговоров с Кувейтом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МИД республики.

В МИД Ирана отметили, что вопрос с газовым месторождением Эд-Дурра является юридическим, у Тегерана есть право инвестировать в его развитие. "Мы заверили Кувейт, что готовы решить вопрос с месторождением Эд-Дурра путем переговоров", - добавили в ведомстве.

21 марта 2022 года Кувейт и Саудовская Аравия достигли соглашения о разработке и эксплуатации месторождения Эд-Дурра, расположенного в нейтральной зоне на границе двух государств в Персидском заливе. Ожидается, что добыча составит 28,3 млн куб. метров газа, а также 84 тыс. баррелей газового конденсата в сутки. При этом объемы добычи будут разделены поровну между двумя странами в соответствии с установленными морскими границами. Тегеран со своей стороны осудил это соглашение, заявив о своих правах на месторождение.

5 июля Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации морской границы в районе спорного газового месторождения. Как заявил 27 июля министр нефти Кувейта Саад Хамад аль-Баррак, страна начнет его разработку до демаркации морской границы с исламской республикой.