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Попытка госпереворота в Нигере

Air France приостановила полеты в Нигер, Буркина-Фасо и Мали

В авиакомпании отметили, что в связи с закрытием воздушного пространства над Нигером она вынуждена пересмотреть свои планы полетов

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Французский национальный авиаперевозчик Air France принял решение приостановить полеты в столицы Нигера (Ниамей), Буркина-Фасо (Уагадугу) и Мали (Бамако). Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на представителей авиакомпании.

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По данным канала, рейсы в Ниамей приостановлены до дальнейшего уведомления, тогда как полеты в Уагадугу и Бамако отменены до 11 августа включительно.

В авиакомпании также уточнили, что в связи с закрытием воздушного пространства над Нигером она вынуждена пересмотреть свои планы полетов, что приведет к увеличению длительности рейсов в несколько стран Африки от 15 минут до двух часов.

Правительства Буркина-Фасо и Мали 31 июля в своем заявлении выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение ECOWAS санкций против Ниамея, указав, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма". Оба государства предупредили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны им самим. 

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Буркина-ФасоМалиНигерПопытка госпереворота в Нигере
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