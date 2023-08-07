Акционеры ДВМП не приняли решения по дивидендам за 2022 год

На 14:10 мск акции Дальневосточного морского пароходства на Мосбирже росли на 4,41%, до 117,36 рубля за бумагу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Акционеры Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании на официальном сайте раскрытия информации.

"По вопросу повестки дня общего собрания "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года" решение не принято", - отмечается в сообщении.

На 14:10 мск акции ДВМП на Мосбирже росли на 4,41%, до 117,36 рубля за бумагу.

Ранее совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.