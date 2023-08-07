7 августа, 11:17,
обновлено 7 августа, 11:44

Ростех увеличил зарплату на оборонных предприятиях на 17,2%

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым
© Kremlin.ru

Глава госкорпорации Сергей Чемезов объяснил это решение тем, что в 2022 году многие предприятия работали и в выходные, и в праздничные дни, и ночью, а эти дни оплачиваются по повышенному тарифу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в 2023 году увеличила зарплаты на оборонных предприятиях в среднем на 17,2%. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы подняли заработную плату в связи с тем, что правительство все-таки приняло решение для оборонных предприятий увеличить среднюю заработную плату на 10% по отношению к средней заработной плате в регионах. Мы это сделали. Но у нас увеличение получилось больше: по сравнению с прошлым годом на 17,2% увеличилась заработная плата. Это связано с тем, что в прошлом году многие наши предприятия работали и в выходные, и в праздничные дни, и ночью, а эти дни оплачиваются, естественно, по повышенному тарифу", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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