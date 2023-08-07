Ростех увеличил зарплату на оборонных предприятиях на 17,2%

Глава госкорпорации Сергей Чемезов объяснил это решение тем, что в 2022 году многие предприятия работали и в выходные, и в праздничные дни, и ночью, а эти дни оплачиваются по повышенному тарифу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в 2023 году увеличила зарплаты на оборонных предприятиях в среднем на 17,2%. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы подняли заработную плату в связи с тем, что правительство все-таки приняло решение для оборонных предприятий увеличить среднюю заработную плату на 10% по отношению к средней заработной плате в регионах. Мы это сделали. Но у нас увеличение получилось больше: по сравнению с прошлым годом на 17,2% увеличилась заработная плата. Это связано с тем, что в прошлом году многие наши предприятия работали и в выходные, и в праздничные дни, и ночью, а эти дни оплачиваются, естественно, по повышенному тарифу", - сказал он.