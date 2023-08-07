7 августа, 11:17,
обновлено 7 августа, 11:46

Чемезов сообщил, что выполнение ГОЗ за 2022 год составило 99,5%

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым
© Kremlin.ru

Глава госкорпорации отметил, что более половины объема гособоронзаказа "лежит на плечах" Ростеха

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более половины объема гособоронзаказа (ГОЗ) "лежит на плечах" Ростеха, его выполнение за 2022 год составило 99,5% Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Что касается ГОЗ - это основная задача, которая стоит перед нашими предприятиями. Порядка половины всего ГОЗ лежит на плечах наших предприятий. <…> Выполнение за прошлый год гособоронзаказа составило 99,5%" - отметил Чемезов, добавив, что этот показатель является достаточно высоким. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация