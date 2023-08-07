Чемезов сообщил, что выполнение ГОЗ за 2022 год составило 99,5%

Глава госкорпорации отметил, что более половины объема гособоронзаказа "лежит на плечах" Ростеха

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более половины объема гособоронзаказа (ГОЗ) "лежит на плечах" Ростеха, его выполнение за 2022 год составило 99,5% Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Что касается ГОЗ - это основная задача, которая стоит перед нашими предприятиями. Порядка половины всего ГОЗ лежит на плечах наших предприятий. <…> Выполнение за прошлый год гособоронзаказа составило 99,5%" - отметил Чемезов, добавив, что этот показатель является достаточно высоким.