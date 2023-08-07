7 августа, 11:22

Зеленский заявил о подготовке к реализации шагов по продлению работы зернового коридора

Президент Украины не уточнил, о каких решениях идет речь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Украина готовится к реализации "некоторых решений", принятых ставкой верховного главнокомандующего, по продлению работы зернового коридора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Готовимся к реализации некоторых решений ставки верховного главнокомандующего о продлении [работы] зернового коридора", - написал он в Telegram-канале по итогам селекторного совещания с главами спецслужб, Минобороны, МИД и других ведомств.

О каких решениях идет речь, в сообщении не уточняется.

25 июля представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки. По словам представителя ЕК, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

После прекращения действия зернового соглашения вопросы вывоза зерна обсуждаются в Киеве практически на каждом заседании ставки. 4 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять свои суда с зерном по Черному морю, невзирая на выход России из зерновой сделки. Тему продления зерновой сделки обсуждали 5 августа главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба. Эксперты Нацбанка Украины оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году в $2 млрд.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля 2023 года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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