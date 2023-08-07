Зеленский заявил о подготовке к реализации шагов по продлению работы зернового коридора

Президент Украины не уточнил, о каких решениях идет речь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Украина готовится к реализации "некоторых решений", принятых ставкой верховного главнокомандующего, по продлению работы зернового коридора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Готовимся к реализации некоторых решений ставки верховного главнокомандующего о продлении [работы] зернового коридора", - написал он в Telegram-канале по итогам селекторного совещания с главами спецслужб, Минобороны, МИД и других ведомств.

О каких решениях идет речь, в сообщении не уточняется.

25 июля представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Черному морю путей вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки. По словам представителя ЕК, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

После прекращения действия зернового соглашения вопросы вывоза зерна обсуждаются в Киеве практически на каждом заседании ставки. 4 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять свои суда с зерном по Черному морю, невзирая на выход России из зерновой сделки. Тему продления зерновой сделки обсуждали 5 августа главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба. Эксперты Нацбанка Украины оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году в $2 млрд.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля 2023 года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания.