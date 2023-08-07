Чистая прибыль Ростеха составила 39 млрд рублей по итогам 2022 года

По словам гендиректора госкорпорации, это в четыре раза ниже показателя 2021 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по итогам 2022 года составила 39 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, это в четыре раза ниже показателя 2021 года.

"По итогам 2022 года мы уже достигли такой цифры [в выручке], как 2 трлн 116 млрд [рублей], выросли по отношению к 2021 году на 2,5%. Но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась, и значительно, составила всего лишь 39 млрд рублей, в 2021 году было 163 млрд", - сказал он.

Чемезов отметил, что такие результаты объясняются прежде всего наличием госзаказа, где "рентабельность нулевая, а иногда даже минусовая". "Те убытки, которые мы несем, мы покрываем за счет гражданской продукции, которая, слава богу, у нас сегодня уже есть, и мы можем за счет этого хоть как-то подтягивать финансовую составляющую, чтобы быть в плюсе", - отметил он.

Рост инвестиций Ростеха составил 20,6%, или почти 300 млрд рублей по итогам 2022 года. "В основном это было направлено на расширение производства, на техперевооружение и, прежде всего, конечно, расширение производства военной продукции. Связано все это с СВО", - добавил глава Ростеха.