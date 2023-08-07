Более 60 российских авиакомпаний используют отечественную систему бронирования "Леонардо"

Как сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская и европейская

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 60 российских авиакомпаний перешли на отечественную систему бронирования авиабилетов "Леонардо", сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская, европейская, и, естественно, вся информация о передвижениях наших российских граждан как внутри страны, так и за рубежом, в общем-то, полностью была известна за рубежом. Мы сегодня создали свою систему, называется она "Леонардо". В прошлом году мы ее запустили в кратчайшие сроки. Пример очень интересный. Сегодня у нас и "Аэрофлот", и "Победа", и многие другие авиакомпании - сегодня уже более 60 авиакомпаний - работают с нашей системой "Леонардо", - сказал Чемезов.

По его словам, в системе ежемесячно регистрируется около 5 млн пассажиров. Кроме того, система поддерживает привычные операции с авиабилетами, продажу дополнительных услуг, регистрацию в аэропортах, бонусные системы и другое. Отечественные российские перевозчики перешли на российские системы "Леонардо" (разработана "Сиреной" и Ростехом) и ТАИС (разработана компанией ОРС) в 2022 году.

Ранее сообщалось, что венесуэльская авиакомпания Conviasa внедряет российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо".