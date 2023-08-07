Российская система распознавания лиц использовалась на чемпионате мира по футболу в Катаре

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что она признана одной из лучших

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Система распознавания лиц отечественного производства в 2022 году использовалась в 36 странах мира, в том числе на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на чемпионате мира [по футболу]. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз. В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на чемпионате мира в Катаре", - сказал Чемезов.

Ранее международный коммерческий директор NtechLab Лиана Меликсетян сообщила ТАСС, что компания поставила систему распознавания лиц в 220 городов Индии.

NtechLab была основана в 2015 году и разрабатывает технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 30 регионах России и 30 странах. Штаб-квартира NtechLab расположена в Москве.