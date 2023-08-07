Чемезов: Якутия может заключить контракт с Ростехом по беспилотной доставке грузов

Глава корпорации отметил, что беспилотники можно использовать в гражданских целях по всей Сибири, где сложная транспортная логистики

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Руководство республики Саха (Якутия) готово заключить договор с госкорпорацией "Ростех" для доставки почты беспилотниками в отдаленные части региона. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас также создан один из первых беспилотных вертолетов БАС-200. <...> В декабре прошлого года мы его испытывали за Полярным кругом, то есть при температурах за 50 градусов. Он себя очень хорошо показал, и уже сегодня руководство Якутии готово заключить с нами договор для того, чтобы доставлять почту в отдаленные районы Якутии", - сказал он.

Чемезов подчеркнул, что беспилотники можно использовать в гражданских целях по всей Сибири, где сложная транспортная логистики. Взлетная масса БАС-200 составляет 200 кг, а полезная нагрузка - 50 кг.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023 года утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.