Чемезов спрогнозировал объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году 10 штук в год

Глава Ростеха отметил, что это судна, которые сейчас очень нужны российским авиакомпаниям

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов", - отметил он.

Более того, добавил Чемезов, самолет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 с 2024 года выйдет на уровень производства в 20 самолетов в год.