7 августа, 11:31,
обновлено 7 августа, 12:06

Путин заявил, что российские авиапроизводители должны занять освободившуюся нишу

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства отметил, что "надо сделать это до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские авиапроизводители должны успеть занять освободившуюся нишу, пока на рынок РФ не вернулись их зарубежные конкуренты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

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Руководитель госкорпорации доложил о росте выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиатехники. Он, в частности, упомянул планы серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214, отметив, что эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным самолетам.

"Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу, - подчеркнул Путин. - Обязательно надо это сделать". Президент отметил, что "надо сделать [это] до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого". Чемезов согласился: "Нам надо успеть вперед них". "Да, это точно", - подтвердил Путин.

Об основных проектах в авиастроении

Чемезов сообщил, что объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год, а SSJ 100 с российским двигателями ПД-8 с 2024 года выйдет на уровень производства в 20 самолетов в год.

"К 2025 году мы будем серийно производить 10 машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов", - отметил он.

Что касается самолета МС-21, то, по словам Чемезова, его производство начнется в 2024 году, планируется передать российским авиакомпаниям первые шесть серийных самолетов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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