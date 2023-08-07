Таджикистан хочет организовать совместные промзоны с Россией по опыту соседних стран

Министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир отметил, что обсуждаются идеи создания химического технопарка, машиностроительного кластера

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Таджикистан планирует организовать совместные промышленные зоны с Россией по примеру аналогичных проектов, которые уже были реализованы с РФ в государствах Центральной Азии. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.

По словам главы министерства, в ходе визита в Россию в этом году он обсуждал эту идею с вице-премьером России - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. "Мы с уважаемым министром Денисом Валентиновичем Мантуровым имели большую беседу и пришли к мнению, что, например, для создания технологических парков, которые Россия на сегодняшний момент построила в других странах, у наших соседей - мы тоже будем этот опыт использовать", - сказал Кабир, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также добавил, что обсуждаются идеи создания химического технопарка, машиностроительного кластера. "У нас в Таджикистане машиностроительного завода большого нет. А в России есть такой опыт", - сказал он.

В июле Кабир посетил Екатеринбург и принял участие в выставке "Иннопром-2023". Тогда в Минпроме Таджикистана сообщали, что в ходе встречи с Мантуровым Кабир предложил принять участие в реализации приоритетных проектов в Таджикистане в горнорудной, текстильной и пищевой отрасли, а также создании совместных промышленных зон.

В соседнем с Таджикистаном Узбекистане уже реализованы проекты совместных технопарков. Например, в прошлом году в республике был запущен химико-индустриальный технопарк "Чирчик", который был создан в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград". Также в Узбекистане открыли технопарк "Джизак", этот проект также реализуется совместно со специалистами индустриального парка "Химград".