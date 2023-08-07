BP впервые построит в Ирландском море две ветряные электростанции без госсубсидий

Строительство ВЭС, названных Mona и Morgan, планируется начать "в конце следующего года", отметил главный исполнительный директор компании Бернард Луни

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Британская компания BP решила построить две ветряные электростанции (ВЭС) в офшорных районах Ирландского моря впервые без государственных субсидий. Об этом сообщила газета The Times.

Строительство ВЭС, названных Mona и Morgan, планируется начать "в конце следующего года", отметил главный исполнительный директор BP Бернард Луни. В 32 км от побережья Северного Уэльса и северо-запада Англии появятся два ветропарка с 214 ветрогенераторами. Они смогут снабжать электроэнергией 3,4 млн домов.

Ранее три крупных проекта морской ветроэнергетики в США и Великобритании были свернуты из-за роста затрат, в частности, на сырье и оборудование, а также ветряные турбины.

13 июля в Германии завершился аукцион по продаже четырех участков под строительство морских ветропарков в Северном и Балтийском морях. Общая сумма сделки составила €12,6 млрд. Одним из победителей стал концерн BP, который получил право на разработку, строительство и эксплуатацию электростанций на двух участках.