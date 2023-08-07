Таджикистан выразил заинтересованность в переработке отходов со свердловского "Евраза"

Министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир не уточнил, какой именно завод в Таджикистане готов этим заняться

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Промышленность Таджикистана заинтересована в переработке отходов с российского металлургического производства "Евраз НТМК" в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.

"Во время выставки ("Иннопром-2023", которую Кабир посетил в июле - прим. ТАСС) у меня было время, я ездил в Нижний Тагил, мы смотрели завод "Евраз". Нашли очень хорошее решение, потому что на "Евразе" есть отходы, они просто лежат, а у нас есть завод, который их может перерабатывать", - сказал министр.

Какой именно завод в Таджикистане готов заняться переработкой отходов, он не уточнил. Кабир отметил, что "такая же ситуация по очень многим другим компаниям". "У нас есть машиностроительный завод в Душанбе, они все раньше были частью единой системы. А сейчас в связи с тем, что сырье там (в России - прим. ТАСС), а у нас производство есть, эффективности этого производственного цикла на сегодняшний момент нет и поэтому мы решили, что будем работать интенсивно для того, чтобы все это создать, сделать новые отношения", - сказал министр.

"Евраз НТМК" в Нижнем Тагиле выпускает строительный прокат, а также рельсы, швеллеры, вагоностроительные профили. При производстве образуются побочные продукты сталепрокатного и плавильного производства: шлаки, пыли, шламы, окалина, отсевы. Само предприятие также занимается переработкой и утилизацией отходов.