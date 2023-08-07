7 августа, 12:02

FT: ужесточение лицензирования мешает производителям электрокаров в КНР выйти на рынок

Теперь лицензию должна получить не только сама компания - владелец марки электромобиля, но и ее субподрядчики, ответственные за сборку

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Ужесточение правил выдачи лицензий на производство электромобилей в Китае ограничивает возможности выхода на рынок для новых компаний. Об этом пишет газета Financial Times.

По ее информации, автопроизводители, которые лишь относительно недавно решили попробовать свои силы в сегменте электрокаров, "испытывают трудности с получением разрешений регулирующих органов" и в связи с этим не могут начать производство электромобилей, пока "сотни инженеров остаются без дела". Согласно данным издания, в этом году лишь две компании смогли получить соответствующие лицензии от правительства КНР. При этом компании Jidu - подразделению по производству электромобилей крупной китайской корпорации Baidu - пришлось отложить выпуск электрокара Robo-01, продажи которого должны были начаться в третьем квартале этого года, а производитель смартфонов Xiaomi, разработавший первые прототипы электромобилей (стоимость проекта составила $10 млрд) так до сих пор не получил разрешения на начало их промышленного производства.

Эти трудности возникли у компаний из-за ужесточения властями Китая требований для получения лицензий на производство, указывает газета. Ключевым изменением стало то, что теперь лицензию должна получить не только сама компания - владелец марки электромобиля, но и ее субподрядчики, ответственные за сборку. Как отмечает издание, такой шаг Пекина вызван потребностью "справиться с переизбытком предложения": Китай производит около 40 млн электромобилей в год, в то время как объем внутреннего спроса составляет лишь около 20-25 млн машин.

По данным исследовательской организации BloombergNEF, в 2022 году в Китае продано (с учетом машин с гибридным двигателем) 5,67 млн электромобилей, это более половины от общемирового количества. Ранее правительство КНР использовало различные механизмы для поощрения производства таких транспортных средств. В их число входили субсидии для покупателей и производителей электрокаров, а также развитие соответствующей инфраструктуры. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
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