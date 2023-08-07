Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных пользователей "Литрес"

В ведомстве отметили, что не получили уведомления об инциденте от компании

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Информация о возможной утечке персональных данных пользователей книжного сервиса "Литрес" будет проверена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 14:00 7 августа Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса электронных книг "ЛитРес", - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели в Telegram-каналах появились сообщения, что, предположительно, в открытом доступе оказались данные пользователей книжного сервиса: более 3 млн строк с именами и фамилиями, адресами электронной почты и паролями. В пресс-службе "Литрес" ТАСС рассказали, что начали внутреннее расследование в связи с этим. В организации заверили, что платежная информация находится в безопасности.