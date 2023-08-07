В Таджикистане заявили, что запрет на экспорт цемента в июле действовал пять дней

Министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир отметил, что за первое полугодие было произведено 2 млн 90 тыс. тонн цемента, из этого количества более 500 тыс. тонн было экспортировано

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Запрет на экспорт цемента из Таджикистана, о котором сообщали СМИ в июле, действовал пять дней и был связан с его нехваткой на строительстве важных объектов. В настоящее время запрет отменен, сообщил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.

В июле ряд СМИ сообщал о запрете на экспорт цемента из Таджикистана. В частности, портал "Азия плюс" сообщал, что запрет на неопределенный срок введен по решению правительства республики для полного обеспечения возросших внутренних потребностей из-за расширения строительных площадок.

"Запрет [на вывоз] цемента был всего пять дней, это было связано с тем, что на строительстве некоторых стратегически важных экономических объектов не хватало высококачественного цемента, и в течение пяти дней этот вопрос разрешился", - сказал министр, отвечая на вопрос о запрете экспорта цемента.

Он отметил, что за первое полугодие было произведено 2 млн 90 тыс. тонн цемента, из этого количества более 500 тыс. тонн было экспортировано, в том числе порядка 340 тыс. тонн в Узбекистан и более 160 тыс. тонн в Афганистан. "То есть 25% отечественного производства [цемента], произведенного за первые полгода, были вывезены за рубеж", - сказал Кабир. По данным Минпрома, цемент в первом полугодии был экспортирован на общую сумму $19,9 млн.

Он также сообщил, что вскоре в Таджикистане откроется новый завод по производству цемента неподалеку от Душанбе, строительство предприятия находится на завершающей стадии. По словам министра, предприятие будет обеспечивать потребности внутреннего рынка. В Таджикистане в настоящее время работают более 10 цементных заводов, наиболее крупными являются таджикско-китайские предприятия.