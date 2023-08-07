Биржевые цены летнего дизеля и мазута обновили рекордные значения

В частности, цена дизеля поднялась до 60,344 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Цены на летнее дизельное топливо и топочный мазут на бирже в европейской части России по итогам торгов в понедельник обновили рекордные значения. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла за день на 0,69% и впервые поднялась выше 60 тыс. рублей за тонну - до 60,344 тыс. рублей за тонну. Его стоимость обновляет рекордное значение четвертый торговый день подряд.

Топочный мазут подорожал за день на 0,73%, до 33,639 тыс. рублей за тонну, обновив рекордный уровень февраля 2022 года - тогда цена на этот вид топлива достигла 33,495 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,94%, до 61,767 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,26%, до 67,383 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 3,85%, до 65 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 2,64%, до 20,307 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 2,9%, до 15,597 тыс. рублей за тонну.