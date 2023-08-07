"Россети" подключат к Единой национальной электрической сети подстанцию БАМа в Бурятии

В ходе работ возведут участок ЛЭП от действующего энерготранзита до нового железнодорожного объекта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Филиал ПАО "Россети" - МЭС Сибири (входит в "Россети") приступил к реконструкции линии электропередачи 220 кВ "Таксимо - Перевал", которая питает участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Муйском районе Республики Бурятия. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Стоимость работ составит 761 млн рублей. Проект позволит обеспечить выдачу 26,6 МВт мощности подстанции 220 кВ "Ульги-тяговая", которую строит холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) для расширения Восточного полигона.

В ходе работ "Россети" возведут участок ЛЭП от действующего энерготранзита до нового железнодорожного объекта. Трасса пройдет параллельно БАМу по заболоченной местности, пересечет озеро Лапро и реку Муякан.

Будет смонтировано 48 решетчатых стальных опор усиленной конструкции. Их спроектировали специалисты СибНИИЭ - крупнейшего за Уралом исследовательского института, который входит в периметр компании "Россети Научно-технический центр". Опоры способны выдержать сейсмическую активность до 9 баллов по Шкале Рихтера (максимальный уровень устойчивости). Также для защиты от коррозии металлические элементы ЛЭП обработают методом горячего цинкования. Для предотвращения гнездования птиц и защиты пернатых от поражений током будут применены антиприсадочные устройства конусного и барьерного типов, изготовленные из полимеров.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.