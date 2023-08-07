В Нижнем Тагиле направят более 6,2 млрд рублей на строительство станции водоочистки

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тыс. жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 6,2 млрд рублей казначейского кредита направят на строительство станции водоподготовки "Южная" и магистрального водовода в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Современную станцию водоподготовки "Южная" и новый магистральный водовод построят в Нижнем Тагиле. <…> Решение о предоставлении Свердловской области на эти цели свыше 6,2 млрд рублей принято заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тыс. жителей Нижнего Тагила, а также объекты социальной инфраструктуры и основные промышленные предприятия города. "Реализация проекта даст толчок для создания новых рабочих мест и дальнейшего развития города", - добавил он.

Планируется, что мощность станции подготовки воды питьевого качества из Черноисточинского водохранилища составит 100 тыс. куб. метров в сутки. Завершить ее строительство планируют до 2026 года.

Черноисточинское водохранилище - основной источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. С 2021 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" ведется работа по реабилитации водоема.