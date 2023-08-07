Эксперты: Россия может отказаться от импорта семян подсолнечника и кукурузы в 2024 году

По прогнозу компании Ruseed, доля отечественных семян подсолнечника в стране в следующем году достигнет 50%, а кукурузы - 65%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия может в следующем году уже полностью отказаться от импорта посевного материала по таким культурам, как подсолнечник и кукуруза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской селекционно-семеноводческой компании Ruseed.

"По данным Ruseed, российские компании заложили порядка 20 тыс. га участков гибридизации для производства отечественных семян, что с учетом возросших объемов производства на территории РФ семян иностранной селекции позволяет допустить возможность полного отказа от импорта посевного материала по таким культурам, как подсолнечник и кукуруза, уже в следующем агросезоне", - говорится в сообщении.

По прогнозу компании, доля отечественных семян подсолнечника в России в 2024 году достигнет 50%, а кукурузы - 65%. Сейчас этот показатель составляет около 30% и 50% соответственно.

Как отметили в Ruseed, на фоне возросшей потребности в российском посевном материале отечественные селекционеры стремятся оперативно заместить иностранных производителей на внутреннем рынке. Например, Ruseed планирует увеличить объем производства семян гибридов подсолнечника втрое по итогам 2023 года. Остальные отечественные участники рынка также планируют наращивать объемы производства. На данный момент Ruseed закрывает около 10% от потребности рынка, которая составляет, по различным оценкам, 5 млн посевных единиц.

"Ruseed планирует поставить к началу ярового сева втрое больший объем высококачественных семян собственного производства. Объем производства только семян подсолнечника в 2023 оду составит 500 тыс. посевных единиц. В текущем сезоне компания заложила более 7,5 тыс. га участков гибридизации, что позволяет нам с уверенностью утверждать об опережении темпов импортозамещения, установленных доктриной продовольственной безопасности", - подчеркнул управляющий партнер Ruseed Марк Гехт.

Селекционно-семеноводческая компания Ruseed производит семена сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник, соя, лен и кукуруза. Компания осуществляет полный цикл производства семян - от организации участков гибридизации и размножения до реализации готовых семян и агросопровождения. Является одним из крупнейших поставщиков посевного материала подсолнечника на территории РФ.