Минфин распространит эксперимент по маркировке импортного алкоголя на Псковскую область

Как отметило ведомство, это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения алкоголя

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления о распространении эксперимента по маркировке федеральными специальными марками (ФСМ) импортируемого в Россию алкоголя на Псковскую область. Об этом сообщило министерство в своем Telegram-канале.

"Территорию эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя предлагается расширить. В периметр эксперимента планируется включить Псковскую область. Соответствующий проект постановления Минфин России внес в правительство РФ", - говорится в заявлении.

Министерство отметило, что это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест.

В настоящее время маркировка алкогольной продукции ФСМ в рамках эксперимента осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края, в Республике Татарстан.

Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.