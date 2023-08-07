Московские предприятия нарастили объем производства мясной продукции более чем на четверть

Столичными производителями было выпущено свыше 114,5 тыс. тонн колбасных изделий

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Оборот производства мясной продукции в Москве вырос за пять месяцев более чем на четверть по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С января по май 2023 года столичные предприятия изготовили мясной продукции на 26,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. <...> Объем переработки и консервирования мяса и мясной продукции на московских предприятиях в мае 2023 года увеличился на 37% по отношению к предыдущему месяцу и более чем в два раза - в сравнении с маем прошлого года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сегодня в Москве работают 24 предприятия мясоперерабатывающей отрасли, на которых трудятся около 14 тыс. человек. Они производят различные виды продукции: мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и полуфабрикаты.

"Колбасные изделия - один из ключевых продуктов, который производят предприятия московской пищевой промышленности. Так, за первые пять месяцев этого года столичными производителями было выпущено свыше 114,5 тыс. тонн колбасных изделий, что удовлетворило внутренний спрос почти на 70%", - уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Производители мясной продукции могут воспользоваться антикризисными инструментами, которые разработало правительство Москвы для предприятий обрабатывающих отраслей и для бизнеса в целом, в том числе программами льготного кредитования на пополнение оборотных средств и на реализацию инвестиционных проектов. Также доступны льготная ставка земельной аренды в размере один рубль в год для инвесторов, которые планируют строить в городе производства, и другие меры системной поддержки.