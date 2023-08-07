Подмосковные инвесторы в 2023 году привлекли на 27% больше заемных средств от ФРП региона

С января по июль компаниям одобрили восемь займов на сумму 500 млн рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Инвесторы с января по июль 2023 года привлекли 500 млн рублей в виде займов от Фонда развития промышленности Московской области, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"За отчетный период 2023 года компаниям уже одобрили восемь займов на сумму 500 млн рублей против шести займов на 393,5 млн рублей, предоставленных инвесторам за семь месяцев 2022 года", - сказала она.

По данным подмосковного Мининвеста, по итогам семи месяцев 2023 года объем средств, привлеченных подмосковными инвесторами в формате займов Фонда развития промышленности Московской области, вырос на 27%.

Два из числа выданных в 2023 году займов были предоставлены в рамках программы "Развитие удаленных территорий". Их общая сумма составляет почти 84 млн рублей. Получателями стали компания "Альбрехта", занимающаяся производством бурового инструмента для установок горизонтально направленного бурения, и предприятие "Завод Стелкон" - производитель высокотехнологичного оборудования для логистических центров.

"Альбрехта" использует привлеченные средства для расширения производства, создав в Луховицах 50 новых рабочих мест. Заем позволяет покрыть более 50% затрат компании на проект. "Завод Стелкон" также реализует проект по расширению, а средства займа составляют 56,7% от общей суммы его затрат. Компания создаст в Орехово-Зуево 50 дополнительных рабочих мест.

Воспользоваться программой "Развитие удаленных территорий" могут компании из 11 отдаленных городских округов Московской области: Волоколамск, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуево, Серебряные Пруды, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Талдом, Лосино-Петровск. В рамках программы можно получить льготный заем до 70 млн рублей по ставке 0,5-1% годовых сроком до семи лет.