В Петербурге специалисты завода нашли способ продления ресурса газотурбинных двигателей

Процесс получил одобрение инженерных служб ПАО "Газпром"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты петербургского АО "Кронштадтский морской завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) нашли технологию продления ресурса газотурбинных двигателей до 150 тыс. часов, оборудование будет работать на три года дольше. Агрегаты используют для перекачки газа по территории России на магистральных газопроводах, сообщила пресс-служба завода.

"Специалисты газотурбинного производства Кронштадтского морского завода научились продлевать жизнь газоперекачивающим агрегатам ГПА-10 и газотурбинным двигателям ДР59 до 150 тыс. часов. Старое, но надежное оборудование, отработавшее 125 тыс. часов, получило дополнительные 25 тыс. часов - то есть 3 года труда на благо людям. Для одного газоперекачивающего узла магистральной трубы газопровода это составит 9 лет бесперебойной работы", - сказали в пресс-службе.

Специалисты модернизировали конструктивные параметры узлов и деталей двигателя на основе существующей технологической документации, фактически, как отметили в пресс-службе, двигатель был капитально доработан. Процесс получил одобрение инженерных служб ПАО "Газпром".

В начале августа три агрегата с продленным ресурсом были отгружены на газоперекачивающие станции заказчика - ООО "Газпром трансгаз Югорск". До конца текущего года будут готовы еще три.

АО "Кронштадтский морской завод" - крупное судоремонтное предприятие Северо-Западного региона России. Завод основан в 1858 году. Предприятие выполняет обслуживание кораблей и судов всех типов, классов и назначений водоизмещением до 60 тыс. тонн. На заводе проходят ремонт более 100 кораблей и судов ежегодно.