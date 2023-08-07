СМИ: экспортная цена на вьетнамский рис достигла 15-летнего максимума

По данным Вьетнамского информационного агентства, стоимость 5%-ного дробленого риса увеличилась до $590-600 за тонну

ХАНОЙ, 7 августа. /ТАСС/. Экспортные цены на рис во Вьетнаме достигли 15-летнего максимума после введения ограничений на экспорт этого злака несколькими странами. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

По его информации, цена на 5%-ный дробленый рис стремительно увеличилась до $590-600 за тонну в сравнении с показателем в $550-575 за тонну в последних числах июля. В Таиланде цена на нешлифованный рис также выросла до $627-630 за тонну, что значительно выше уровня в $545, зафиксированного неделю назад.

Согласно прогнозам экспертов, отпускные цены на рис основных производителей продолжат расти на мировом рынке в ближайшие месяцы из-за запрета на экспорт, введенного Индией на фоне неблагоприятных погодных условий и снижения урожайности.

Средняя экспортная цена вьетнамского риса за первое полугодие достигла $539 за тонну, что на 10,2% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщили в государственном таможенном управлении республики.

По оценкам Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, по состоянию на конец июля республика экспортировала с начала 2023 года на мировой рынок 4,83 млн тонн риса на сумму $2,58 млрд, что на 18,7% больше по объему в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Как ожидают в Минсельхозе, по итогам текущего года поставки риса на внешний рынок из Вьетнама, третьего по величине экспортера в мире после Индии и Таиланда, достигнут 7,8 млн тонн. В 2022 году этот показатель составлял 7,1 млн тонн.