Эксперт считает, что новый подход Турции к зерновой сделке учтет ее пакетный характер

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев уверен, что окно возможностей для восстановления сделки остается

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Изменение подхода Турции к реализации черноморской инициативы будет учитывать именно пакетный характер соглашения, подразумевающий выполнение российских условий в рамках сделки. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник высказал директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что республика планирует пересмотр своих подходов к зерновой сделке. Кроме того, проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на свои источники утверждает, что визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа, вопросы возобновления зерновой сделки будут на повестке переговоров.

"Новый подход, скорее всего, как раз и заключается в том, чтобы рассматривать пакетное соглашение одновременно, то есть не так, как предлагает Запад: сначала возобновим зерновую сделку, а потом уже будем думать над тем, как выполнить российские требования. Это западный подход. Турция, говоря о том, что она намерена изменить свои подходы к зерновой сделке, подразумевает то, что две части этого пакетного соглашения, стамбульских договоренностей, должны рассматриваться в качестве пакетного соглашения, недопустима реализация одной части без реализации второй части", - считает эксперт.

При этом аналитик уверен, что окно возможностей для восстановления сделки остается, а подтверждением этому является сам факт продолжения диалога по этой теме. "Поскольку российские власти все-таки предоставили президенту Турции Тайипу Эрдогану такую возможность, то, скорее всего, шанс у Эрдогана есть. Более того, российская сторона конкретно озвучила, грубо говоря, утром - деньги, вечером - стулья. Это означает, что если Эрдогану удастся убедить Запад в том, чтобы они выполнили те требования, которые были выдвинуты Россией и которые расписаны в контексте второй части пакетного соглашения зерновой сделки, то есть шанс возобновления данной черноморской зерновой инициативы", - добавил он.

В то же время ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов считает, что Турция ради зерновой сделки может предложить РФ экономические преференции. "Турция будет давать какие-то гарантии, что будут выполнены условия России в участии в зерновой сделке. Но это зависит не только от Турции. Прежде всего, от стран Запада и от украинского режима, это тоже нужно иметь в виду. Возможно, какие-то условия новые, какие-то преференции для России предложит сама Турция в экономическом плане", - отметил он.

Тем не менее первостепенным для восстановления зерновой сделки собеседник агентства считает именно гарантии выполнения российских условий. Долгов допустил, что при определенном стечении обстоятельств возобновление сделки в том виде, в котором она существовала, возможно. "Насколько эти гарантии эффективные и реализуемые, возможно ли на них полагаться, это должно решить российское руководство", - резюмировал эксперт.