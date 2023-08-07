Международные резервы России в июле выросли на 1,3%

Они составили $589,966 млрд

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ в июле выросли на 1,3% (или на $7,548 млрд) и на 1 августа 2023 года составили $589,966 млрд, говорится в сообщении ЦБ.

Валютные резервы за июль увеличились на 1,06% - до $444,183 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах выросла за месяц на 2,01% и составила $145,783 млрд.

На 1 августа 2022 года международные резервы РФ составляли $576,904 млрд.

В конце марта Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам РФ, которые до этого не раскрывались около года.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.