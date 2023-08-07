В КНР представили системы на основе ИИ и дополненной реальности для военных беспилотников

Как отмечает Global Times, система управления дронами, основанная на технологиях дополненной реальности, находится в стадии испытаний

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайские ученые представили несколько технологий для боевых беспилотных летательных аппаратов. Ими стали система автономной связи drone swarm ("рой дронов"), а также программа дополненной реальности Integrated Intelligent Interaction System ("интегрированная интеллектуальная система взаимодействия"), сообщила газета Global Times со ссылкой на официальный документальный фильм НОАК.

"Благодаря автономной сети [связи] и координации [с помощью] интеллектуальных алгоритмов, установленных на отдельных дронах, [они] могут сформировать мощный коллективный разум, который обеспечивает стабильность и помехоустойчивость роя,"- приводит издание слова специалиста Оборонного научно-технического университета НОАК Сяна Сяоцзя. Исследователи обучили программы беспилотников с помощью миллиона компьютерных симуляций, а также нескольких сотен реальных полетов. Благодаря этому группа аппаратов может автоматически корректировать маршрут своего движения и восстанавливать координацию беспилотников при сбое связи.

Как отмечает издание, система управления дронами, основанная на технологиях дополненной реальности, находится в стадии испытаний. Она представляет собой шлем и перчатку, которые позволяют одному оператору одновременно контролировать несколько дронов. Шлем оснащен дисплеем дополненной реальности, а перчатка используется для управления устройствами с помощью жестов.

Ученые рассчитывают, что новые системы не только помогут беспилотникам эффективнее поражать цели, но и значительно улучшат возможности разведки вооруженных сил Китая. Это позволит военнослужащим лучше понимать ситуацию на поле боя, а также использовать летательные аппараты для построения маршрутов на местности со сложным рельефом.