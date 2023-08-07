ЦРПТ продлил меры поддержки для производителей слабоалкогольных напитков до 1 сентября

Решение приняли для того, чтобы помочь большему числу производителей оптимизировать затраты на внедрение маркировки, отметили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") продлевает программы поддержки для производителей слабоалкогольных напитков до 1 сентября, чтобы помочь большему числу производителей оптимизировать затраты на внедрение маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"Мы видим положительный отклик пивоваров на наши программы - получено более 440 заявок. Из них 183 - на программу рассрочки и 257 заявок - на компенсацию 50% затрат на оборудование. Осенью к системе маркировки подключатся новые производители, поэтому прием заявок был продлен. Таким решением мы даем возможность каждому участнику рынка получить поддержку, оптимизировать затраты и подготовится к новому этапу внедрения маркировки пива и слабоалкогольных напитков", - отметил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков, слова которого приведены в сообщении.

В ЦРПТ также сообщили, что при подаче заявки на рассрочку или компенсацию 50% затрат после 11 августа 2023 года оператор не может гарантировать поставку оборудования до 1 октября, когда маркировка пива и слабоалкогольных напитков в такой упаковке станет обязательной. Для того, чтобы поучаствовать в программах поддержки, требуется подать заявку на сайте честныйзнак.рф.

Ранее ЦРПТ запустил две программы поддержки для производителей слабоалкогольных напитков. Первая программа - это беспроцентная рассрочка, доступная для всех производителей пивоваренной продукции, она рассчитана на 3 года, в первый год оплата не требуется. Вторая программа - компенсация 50% затрат на оборудование для маркировки пивоваренной продукции. Производитель может выбрать рассрочку или компенсацию, но не обе программы одновременно.

Поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков началось в России с 1 апреля 2023 года. В отношении напитков, упакованных в стеклянную или полимерную упаковку, маркировка вводится с 1 октября, а напитков в иных видах потребительской упаковки - с 15 января 2024 года. Система "Честный знак" также охватывает бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.