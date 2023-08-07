Хайнань внедрил 330 видов лицензионного медоборудования, прежде не использовавшегося в КНР

Как сообщает "Хайнань жибао", новая аппаратура помогла в лечении более чем 20 тыс. человек

ХАЙКОУ /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань за последние несколько лет внедрила 330 видов лицензионных медицинских приспособлений и оборудования, которые прежде в КНР не использовались. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, новая аппаратура помогла в лечении более чем 20 тыс. человек. В январе - июне, как уточняется, количество указанных технологий, одобренных на Хайнане властями, выросло на 37% в годовом исчислении. В первом полугодии к их помощи стало прибегать вдвое больше пациентов, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как отмечают авторы газеты, столь динамичное расширение списка высокоэффективного медицинского оборудования происходит благодаря политике Хайнаньского порта свободной торговли по привлечению передовых медицинских технологий. Правительство постоянно принимает дополнительные меры, которые стимулируют внедрение инновационных методов и современных фармацевтических препаратов в клиниках острова.

Усилия в указанном направлении также позволяют Хайнаню наращивать импорт качественных лекарств: согласно официальной статистике, в январе - июне провинция зарегистрировала 273 заказа на их закупку в других странах на 43 млн юаней (примерно $6 млн по текущему курсу). По подсчетам местной таможни, за первое полугодие физический объем данной продукции, ввозимой из-за рубежа, в среднем увеличивался на 41% в месяц.

Ожидается, что на фоне стимулирующих правительственных мер уже в ближайшем будущем все больше высокотехнологичных производителей медицинской продукции откроют на Хайнане свои представительства и производственные объекты. Важную роль в этом продолжит играть инновационная зона "Лэчэн", находящаяся в восточной части Хайнаня.