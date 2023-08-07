Bloomberg: Boeing планирует подготовить Starliner к полету в космос к марту 2024 года

Представитель компании отметил, что выбор окончательной даты зависит от успешных испытаний парашютной системы, которые запланированы на ноябрь, а также от решения других важных технических проблем и вопросов безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американская компания Boeing планирует завершить подготовку корабля Starliner к первому пилотируемому полету на Международную космическую станцию (МКС) примерно к концу марта 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам представителя компании, Boeing планирует завершить подготовку космического корабля к концу первого квартала следующего года, но "точная дата будет определена после проведения совместных работ с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Он отметил, что выбор окончательной даты зависит от успешных испытаний парашютной системы, которые запланированы на ноябрь, а также от решения других важных технических проблем и вопросов безопасности.

По данным Bloomberg, в июне NASA и Boeing отложили запуск космического аппарата на неопределенный срок.

Масса Starliner, рассчитанного на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов, составляет 13 тонн. Впервые он был запущен в беспилотном режиме к МКС 20 декабря 2019 года с авиабазы на мысе Канаверал. В мае 2022 года успешно завершился второй испытательный полет, несмотря на возникшие в процессе проблемы.

Ранее NASA утвердило состав экипажа, который отправится в первый пилотируемый полет корабля Starliner. Командиром станет Барри Уилмор, пилотировать корабль будет Сунита Уильямс. Резервным участником миссии назначен Майк Финк. В случае необходимости он сможет заменить любого из основных членов экипажа.