7 августа, 13:25

Центр "Мой бизнес" в Подмосковье поможет производителям найти рынки сбыта

В частности, в услугу "Разработка программ модернизации/технического перевооружения" входит маркетинговое исследование рынка, поиск потенциальных заказчиков и организация переговоров

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Московской области поможет предпринимателям изучить и выйти на новые рынки сбыта на условиях софинансирования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мининвеста региона.

"Центр "Мой бизнес" окажет предпринимателям Московской области содействие в выходе на рынки сбыта на условиях софинансирования. Благодаря услуге "Разработка программ модернизации/технического перевооружения" центр может оплатить до 85% от стоимости услуг, но не более 425 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в услугу входит маркетинговое исследование рынка и поиск потенциальных заказчиков, организация переговоров, составление рекомендаций по доработке продукта и подбор мер государственной поддержки. Узнать подробную информацию и подать заявку можно онлайн через региональный портал государственных услуг. 

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