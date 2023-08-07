Во Владимирской области порог на предоставление земли инвесторам снизили в пять раз

В пресс-службе облправительства сообщили, что это позволит увеличить конкурентное преимущество перед другими регионами

ТАСС, 7 августа. Входной порог на предоставление земельных участков во Владимирской области для инвесторов снизили в пять раз - с 500 до 100 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в законодательство региона, сообщили в пресс-службе облправительства.

"При непосредственном участии представителей прокуратуры был разработан проект закона. В нем прописано, что при выделении инвесторам земельных участков берутся во внимание два ключевых показателя - объем вложений и количество создаваемых рабочих мест. Сейчас входной порог снижен с 500 до 100 млн рублей", - приводит пресс-служба слова первого замгубернатора Александра Ремиги.

По его словам, до внесения изменений в законодательство Агентство экономического развития региона в течение нескольких месяцев изучало опыт 17 областей Центрального федерального округа по нормативному регулированию вопросов предоставления земельных участков под масштабные инвестпроекты, также проводились встречи с представителями бизнес-сообщества.

"Это [снижение входного порога] позволит увеличить наше конкурентное преимущество перед другими регионами. Кроме того, снижены и другие показатели, которые будут привлекательны для будущих инвесторов", - подытожил первый замгубернатора.