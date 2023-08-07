В Липецкой области аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что обмолочено уже более 200 тыс. га, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры

ЛИПЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Первый в текущем году миллион тонн зерна собрали аграрии Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Отличными новостями начинаем рабочую неделю - в Липецкой области намолочен первый в этом году миллион тонн зерна, в эти жаркие дни наши аграрии в полях круглосуточно - спешат собрать урожай, чтобы жители были с хлебом", - написал Артамонов в своем Telegram-канале. По его данным, в регионе обмолочено уже более 200 тыс. га, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры.

В беседе с журналистами губернатор подчеркнул, что средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году держится на уровне прошлогодних показателей и составляет 52 центнера с га. "Специалисты отмечают, что установившаяся в регионе жара благотворно влияет на качество зерна - снижается его влажность, которая была повышенной из-за продолжительных дождей", - заметил Артамонов.

Говоря о географических показателях урожая текущего года, он рассказал, что земледельцы Добринского, Грязинского и Усманского районов стали лидерами как по валовому сбору, так и по площади уборки: в каждом из этих районов обмолочено более 40% площадей, отведенных под зерновые. Лучшими же по урожайности он назвал Измалковский, Елецкий и Добринский районы, где собирают свыше 54 центнеров с одного га. Он поблагодарил всех хлеборобов региона за труд, назвав их настоящими героями страны. "Будем надеяться, что погода не подведет, а в вас мы не сомневаемся", - заключил Артамонов.