В Петербурге фармкомпания построит новый завод по производству лекарств

В пресс-службе администрации города сообщили, что на новой площадке предполагается выпуск жидких лекарственных форм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Фармкомпания "Гротекс" планирует построить завод по производству лекарств в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Соответствующее решение о заключении соглашения с ООО "Гротекс" о застройке земельного участка в Красногвардейском районе одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства", - говорится в сообщении.

Срок строительства - 60 месяцев со дня заключения соглашения о застройке земельного участка. Промышленный объект станет четвертой очередью фармацевтического завода Solopharm. На новой площадке предполагается выпуск жидких лекарственных форм.

"Развитие фармацевтического кластера важно для города и страны. Такие проекты направлены на решение поставленной президентом задачи по укреплению технологической независимости России. Реализация проекта даст городу не только лекарственные препараты из списка жизненно необходимых, но и новые рабочие места", - приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В мае компания Solopharm запустила два новых производства на заводах по производству жидких лекарственных форм и БАД в Петербурге за 2 млрд рублей.

Solopharm (ООО "Гротекс") - ведущий фармацевтический производитель жидких и твердых лекарственных форм, которому присвоен статус системообразующего предприятия фармацевтической отрасли в России. Компания работает с 2014 года и насчитывает пять производственных площадок общей площадью более 38 тыс. кв. м. На сегодняшний день в компании работают почти 1 800 сотрудников, а портфель препаратов насчитывает более 210 регистрационных удостоверений.

Всего в Петербурге работают 24 фармацевтических предприятия.