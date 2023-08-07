В Белоруссии сообщили, что ограничения на экспорт мяса птицы связаны с Играми стран СНГ

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Смильгинь отметил необходимость обеспечить жителей и гостей страны в рамках игр

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Белоруссия ввела ограничения на экспорт мяса птицы в связи с Играми стран СНГ, их начали снимать. Об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь, сообщает агентство БелТА.

"С 1 августа действительно были введены временные ограничения на экспорт мяса птицы из Беларуси в целом на внешние рынки. В первую очередь это было связано с необходимостью обеспечить жителей нашей страны и наших гостей в рамках Игр стран СНГ", - сказал Смильгинь, комментируя сообщение издания "Коммерсантъ" о том, что Белоруссия с начала августа ограничила экспорт продукции во все страны, кроме Китая.

По словам замминистра, с трех птицефабрик эти ограничения уже сняты, также сняты ограничения на поставку на внешние рынки мяса утки, индюшатины. "Запрет на экспорт может быть снят даже на текущей неделе, - сказал Смильгинь. - Главное - получить от наших производителей гарантию, что они обеспечат под полную потребность наши торговые сети как тушкой бройлера, так и мясом разделки".

Он отметил, что в понедельник в первой половине дня состоялись консультации по этой тематике с Россельхознадзором. "Есть полное взаимопонимание", - сказал Смильгинь. Он также опроверг одну из версий СМИ об ограничении экспорта мяса птицы из республики якобы из-за птичьего гриппа на предприятиях. "У нас нет никаких проблем с заболеваемостью птицы - ни с высокопатогенным птичьим гриппом, ни с болезнью Ньюкасла", - подчеркнул замминистра.