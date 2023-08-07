Эксперт назвал национализацию единственным шансом сохранения завода Lifosa

Марюс Дубниковас считает, что найти компромисс с сохранением рабочего коллектива и экономической выгоды важного для всего региона предприятия практически невозможно с учетом санкций

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Национализация находящегося под санкциями ЕС завода по производству фосфорных удобрений Lifosa в городе Кедайняй, который является дочерним предприятием российской химической компании "Еврохим", стала бы единственным вариантом его сохранения для экономики Литвы. Об этом в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявил эксперт Марюс Дубниковас.

"С учетом санкций, которые Литва должна соблюдать, найти компромисс с сохранением рабочего коллектива и экономической выгоды важного для всего региона предприятия практически невозможно, разве что была бы применена национализация, как было сделано в Германии с хранилищами "Газпрома", - сказал он.

Lifosa попала под санкции, введенные против бывшего члена совета директоров компании Андрея Мельниченко. В марте 2022 года компания объявила о выходе Мельниченко из состава ее совета директоров и бенефициаров в связи с включением в санкционный список ЕС.

Компания EuroChem Group AG заявила в июле о том, что инициирует процесс консервации Lifosa из-за воздействия санкций. Как отметил главный исполнительный директор EuroChem Group AG Самир Брихо, после тщательного обсуждения ситуации "Еврохим" намерен начать процесс консервации завода с октября 2023 года. По словам Брихо, несмотря на то, что ЕС заявил о том, что "Еврохим" не находится под санкциями, компания продолжает сталкиваться с их последствиями, которые массовыми сбоями в цепочке поставок и нехваткой сырья серьезно повлияли на работу в Европе.