СМИ: тайваньская компания TSMC намерена открыть производство полупроводников в Дрездене

По данным Handelsblatt, правительство Германии должно поддержать строительство завода, выделив €5 млрд

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Тайваньская компания по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует открыть производство в Дрездене. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании правления TSMC во вторник. Издание отмечает, что на заседании Совета директоров заинтересованные лица, по всей вероятности, выскажутся в пользу Дрездена как производственной площадки, "все формальности улажены". Это также подразумевает финансирование со стороны правительства ФРГ. По данным источников газеты, было обещано, что правительство Германии поддержит строительство завода, выделив €5 млрд.

TSMC будет управлять заводом в рамках совместного предприятия с партнерами Bosch, Infineon и NXP. Предполагается, что каждый из партнеров будет иметь по 10% в совместном предприятии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство Германии планирует инвестировать €20 млрд в производство полупроводников в стране, чтобы "стимулировать развитие технологий и обеспечить поставки критически важных компонентов в условиях растущей геополитической напряженности". Взятые из государственного внебюджетного Фонда климата и трансформации (Climate and Transformation Fund, CIF) средства "предоставят германским и иностранным компаниям к 2027 году". Изначально CIF создавался для борьбы с углеродными выбросами в экономике, однако позднее было принято решение перенаправлять его средства и на другие цели, чтобы сократить расходы федерального бюджета. По его данным, правительство уже одобрило инвестиции в размере €10 млрд на строительство нового завода американского производителя процессоров Intel Corp. в Магдебурге.

Сумма субсидий Германии (около $22 млрд) превысила объемы инвестиций в производство микрочипов в Японии ($14 млрд) и Индии (10 млрд долларов), но все же отстает от размеров помощи, выделенной властями США ($50 млрд). Расширение финансирования отрасли объясняется тем, что "Германия стремится к снижению зависимости от азиатских производителей микрочипов".