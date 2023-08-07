В Истре на "Сырном фестивале" провели более 100 консультаций для фермеров

Также в регионе стартовала серия вебинаров, где в режиме онлайн специалисты отвечают на вопросы о получение грантов, земельных участков, субсидий

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 100 консультаций по вопросам получения государственной поддержки, участия в грантах провели для фермеров на Истринском сырном фестивале. Для предпринимателей работал мобильный центр консультирования, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Желающие могли во время фестиваля проконсультироваться с нашими специалистами по вопросам получения государственной поддержки, участия в грантах и земельным вопросам. Кроме того, разъяснения давали и по вопросам торговли. Предприниматели уточняли, как разместить мобильный торговый объект, воспользоваться цифровыми услугами. За несколько дней работы мобильного центра специалисты дали более 100 консультаций", - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Кроме того, в регионе стартовала серия вебинаров, где в режиме онлайн специалисты отвечают на актуальные вопросы: получение грантов, земельных участков, субсидий, консультируют по вопросам торговли и другим направлениям. Действующие крестьянские хозяйства консультируют по вопросам господдержки, подготовке пакета документов для получения субсидии, кредита или лизинга, оказания поддержки в реализации товаров. Новичкам в сельском хозяйстве специалисты помогают определиться с направлением деятельности, подобрать земельный участок и оформить права на него, составить бизнес-план. Также оказывают помощь в подготовке пакета документов для участия в получении грантов.

"Гастрономический фестиваль фермерской продукции" и "Сырный фестиваль" проходили в городском округе Истра с 4 по 6 августа. Свою продукцию представили более 350 фермеров и ремесленников из 49 регионов РФ.