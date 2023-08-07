"Узбекнефтегаз" опроверг информацию о поставке в Афганистан партии нефти низкого качества

Как сообщили в пресс-службе компании, "синтетический компонент дизельного топлива завода Uzbekistan GTL производится в соответствии с европейским стандартом EN 15940"

ТАШКЕНТ, 7 августа. /ТАСС/. Компания "Узбекнефтегаз" опровергла информацию о поставке в Афганистан 67 вагонов нефти низкого качества. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее местные СМИ со ссылкой на Национальное управление стандартов Афганистана сообщали, что афганская сторона вернула в Узбекистан поставленные 67 вагонов нефти из-за ее низкого качества. В ответ "Узбекнефтегаз" выпустил специальное сообщение, в котором говорится, что 17 мая Uzbekistan GTL и турецкая компания (ее название не приводится) подписали оффтейк-контракт о продаже синтетического компонента дизельного топлива на экспорт. 24-26 июня по просьбе турецкой стороны Uzbekistan GTL осуществила отгрузку 3,4 тыс. тонн (67 вагонов) продукции для экспорта со станции "Кенгсой" в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

"Синтетический компонент дизельного топлива завода Uzbekistan GTL производится в соответствии с европейским стандартом EN 15940. На сегодняшний день в Афганистане этот стандарт не введен. В процессе экспорта продукта турецкой стороне было сообщено, что синтетическое дизельное топливо и его компонент не зарегистрированы в афганской организации ANSA (Агентство по стандартизации Афганистана). Турецкая компания в ответ заявила, что продукт планируется импортировать на афганский рынок в виде смешения с традиционным дизелем", - говорится в сообщении.

"По условиям контракта турецкая компания сама определяет, в какую страну она будет ввозить товар и каким способом его реализовать", - добавили в сообщении.