Один из руководителей банка HSBC извинился за свои слова о зависимости Британии от США

Шерард Коупер-Коулз отметил, что его личные заявления не отражают взглядов банка или Делового совета Великобритании и Китая

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Глава отдела по связям с общественностью британского банка HSBC Шерард Коупер-Коулз извинился за свои заявления о том, что Соединенное Королевство проявляет слабость, когда ужесточает политику в отношении Китая вслед за США.

"Мои личные заявления не отражают взглядов HSBC или Делового совета Великобритании и Китая. Я извиняюсь, если кого-либо обидел", - приводит газета The Guardian заявление бывшего дипломата Коупер-Коулза. В 2000-х годах он был послом Великобритании в Израиле, Саудовской Аравии и Афганистане. Помимо должности в банке, он также возглавляет Деловой совет Великобритании и Китая.

Как пишет газета The Times, в июне на частной встрече Коупер-Коулз сказал, что Великобритания, которая в последние годы сократила деловые связи с Китаем, должна задумываться о собственных интересах, а не следовать в фарватере политики США. В качестве примера решения, принятого под давлением Вашингтона, он назвал отказ Лондона в 2020 году от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей 5G на территории королевства. Великобритания тогда также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей.