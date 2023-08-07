"Автоваз" перенесет производство Lada Largus на завод в Ижевске

При этом автопроизводитель подтвердил планы по выпуску в августе на площадке в Тольятти партии из 635 таких автомобилей до конца этого года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Автоваз" принял решение перенести производство автомобилей Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевске, говорится в сообщении автопроизводителя.

При этом "Автоваз" подтвердил планы по выпуску в августе на площадке в Тольятти партии из 635 автомобилей Lada Largus, а также опытной партии электромобилей E-Largus в Ижевске до конца этого года.

"Правление АО "Автоваз" приняло решение о переносе выпуска всего семейства Lada Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в "Автовазе", пауза с выпуском модели Largus обусловлена планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий на заводе в Тольятти в ближайшие годы. Компания планирует нарастить объемы производства как уже известных автомобилей, так и новых - Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta.

"Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели", - добавили в компании.

Ранее глава "Автоваза" Максим Соколов в интервью ТАСС сообщал, что компания может перенести производство Lada Largus на другую площадку.