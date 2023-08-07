Платформу автоматизации надзорных процессов могут включить в список для госуслуг

В Минцифры отметили, что информационная система соответствует всем требованиям, выдвигаемым к ей подобным, и уже успешно применяется Минздравом РФ, Минкультуры, Минприроды, Минпромторгом, Минсельхозом и другими

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минцифры России предлагает включить ГИС "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной/надзорной деятельности" (ГИС ТОР КНД) в список систем для предоставления госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"ГИС ТОР КНД помогает проводить дистанционные проверки при лицензировании бизнеса, осуществлять экомониторинг, принимать заявления, которые бизнес направляет через "Госуслуги", рассматривать жалобы на решения надзорных органов", - объяснили ТАСС в Минцифры суть информационной системы.

Там добавили, что информационная система соответствует всем требованиям, выдвигаемым к ей подобным, и уже успешно применяется Минздравом РФ, Минкультуры, Минприроды, Минпромторгом, Минсельхозом и другими.